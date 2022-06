Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Hunderttausende Menschen sind aus der Ukraine vor dem Angriff der russischen Truppen geflohen. Unter ihnen befanden sich zwei Frauen, 30 und 39 Jahre alt. Die eine kam mit ihrem Sohn, die andere mit ihrer Tochter. Sie hatten die Gefahr des Krieges hinter sich, ihre Männer in der Heimat zurückgelassen – jetzt sind die beiden Frauen bei dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Die Kinder der verunglückten Frauen bleiben zurück. 200 Menschen versammelten sich am Pfingstmontag zu einem Trauergottesdienst in Garmisch-Partenkirchen. Victoria Schmitz hat recherchiert, wer die beiden Frauen waren, die dem Krieg entkommen waren und an ihrem Zufluchtsort starben.

Der Tag: Die Chemiefabrik Azot in der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk ist Angaben prorussischer Separatisten zufolge vollständig umzingelt. "Eine kleine Gruppe ukrainischer Formationen auf dem Territorium des Azot-Chemiewerks kann die Fabrik nicht mehr verlassen. Alle Fluchtwege sind für sie abgeschnitten", schrieb der Botschafter der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk in Moskau, Rodion Miroschnik, am Freitag im sozialen Netzwerk Telegram. In der Nacht auf Freitag hatten die russischen Streitkräfte zudem eigenen Angaben zufolge in der Nacht einen Flughafen und eine Panzerfabrik im Osten der Ukraine angegriffen. "Auf dem Flughafen Dnipro wurde mit hochpräzisen Boden-Luft-Raketen Luftfahrtechnik der ukrainischen Streitkräfte vernichtet, im Raum Charkiw Produktionskapazitäten zur Reparatur von Waffentechnik", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, kritisiert unterdessen, es gebe bisher keinerlei Klarheit, wann die Mehrfachraketenwerfer Mars aus Beständen der Bundeswehr übergeben würden. "Wir erwarten, dass die Ampel dieses Versprechen zügig erfüllt, weil unsere Truppen dieses Waffensystem am dringlichsten brauchen, um die ukrainische Zivilbevölkerung vor barbarischen Angriffen Russlands zu schützen." Die Bundesregierung hält sich ungeachtet ukrainischer Forderungen dazu weiterhin bedeckt. Aus organisatorischen Gründen und wegen Sicherheitsfragen sei es heikel, über Zeitpläne zu sprechen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.

Die Lage: Manche Stimmen im Westen fordern, man müsse Russlands Präsident Wladimir Putin eine Möglichkeit zur Gesichtswahrung gewähren, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Simon Kaminski widerspricht dieser These in seinem Kommentar: "Der Diktator in Moskau erniedrigt sich Tag für Tag schon selbst", schreibt er. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kremlchef könne es nicht geben.

Als Reaktion auf den Angriff in der Ukraine rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine "Zeitenwende" aus. Ein zentraler Schritt wird nun umgesetzt. Der Bundesrat stimmte für eine Grundgesetzänderung, um das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zu verankern. Jetzt kann die Bundesrepublik entsprechende Kredite für die Aufrüstung aufnehmen.

Die Region: Wer aus dem Krieg flüchtet und in Deutschland Unterschlupf findet, sollte sich nicht in der deutschen Bürokratie verirren. Doch in der Realität sieht das häufig anders aus. Silvia Kämpf schildert das Beispiel eines Paares in Augsburg, das sich durch einen Dschungel von Formularen kämpfen muss und dadurch an die Grenze seiner Belastbarkeit gerät. Mit jedem Schreiben einer Behörde macht sich Verunsicherung, Resignation, ja Angst bei den Betroffenen breit.

