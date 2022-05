Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russland, USA, Norwegen, Unterallgäu. In diesen Regionen wird Erdöl gefördert. Ja, Sie haben richtig gelesen: Unterallgäu. Bei Lauben steht eine Förderstation, die seit Jahren Erdöl empor pumpt. Derzeit sind es sechs Kubikmeter pro Tag. Und in Zeiten des russischen Angriffskriegs gewinnt die heimische Erdölförderung an Bedeutung. Was geschieht mit dem Unterallgäuer Erdöl? Und: Lohnt sich das? Das lesen Sie hier.

Der Tag: Der Westen steht an der Seite der Ukraine – angeführt von den USA. Biden habe in dem seit fast drei Monaten tobenden Krieg viel richtig gemacht, schreibt unser USA-Korrespondent Karl Doemens. "Der erfahrene Außenpolitiker stellte sich ohne Zögern an die Seite der Ukraine, trieb harte Sanktionen voran und machte Milliarden für Waffenhilfen locker, als anderswo noch gezögert und gezaudert wurde." Und das, obwohl Joe Biden sein Land aus internationalen Konflikten heraushalten wolllte.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Ukraine will in die EU. Kurzfristig scheint das aber unwahrscheinlich. Das machen Olaf Scholz und Emmanuel Macron bei einem Treffen klar. Der französische Präsident betonte sogar, dass das Verfahren eines Eintritts "Jahrzehnte" dauern könne. Allerdings hat er eine andere Idee, die seitdem mit Spannung diskutiert wird: eine neue Form einer europäischen Gemeinschaft. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier. Indes stockt der russische Angriff. US-Geheimdienste erwarten deshalb, dass Russland den Krieg weiter eskalieren lassen könnte. Putin könnte beispielsweise das Kriegsrecht ausrufen. Aber was würde das bedeuten?

Die Region: Im Flößerpark in Augsburg-Lechhausen prangt an der Lechbrücke seit einigen Tagen ein riesiges Bild. Das Gemälde zeigt ein Mädchen, das mit einem Pinsel in der Hand konzentriert eine Handgranate bemalt. Die Szenerie ist in grauen Tönen gehalten, nur der bemalte Sprengkörper ist farbig - Blau und Gelb wechseln sich in Streifen ab. Dieser Künstler steckt hinter dem großen Antikriegsbild. In Bayern nimmt man aber auch ganz anders Einfluss auf das Geschehen in der Ukraine. Im Nordwesten von München werden neue Panzer gebaut und alte wieder hergerichtet. Auch solche, die Deutschland an die Ukraine liefert. Ein Besuch in der Fabrik.

Das könnte Sie auch interessieren:

Verteidigungsministerin Lambrecht steht wegen einer Dienstreise mit Erholungscharakter in der Kritik. Bei diesem Helikopter-Einsatz hätten alle Alarmglocken läuten müssen. Ein Kommentar.

Mit ihrer Heli-Nutzung bestätigt Lambrecht alle Vorurteile über abgehobene Politiker

Das Kyiv Symphony Orchestra verlängert seine Deutschland-Tour. Am Freitag gibt es ein Konzert mit Werken ukrainischer Klomponisten in Andechs.

Symphonieorchester aus Kiew spielt in Andechs

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.