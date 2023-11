Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der gebürtige Neu-Ulmer Pietro hat als Freiwilliger in der Ukraine gekämpft. Seit einigen Monaten ist er in Deutschland zurück – und hatte einen schweren Start: Zuerst schlief er bei einer Freundin auf dem Sofa, dann zog er über den Sommer in eine Hütte. Im Herbst fand er zwar eine Wohnung, doch der 55-Jährige fühlt sich nicht ernst genommen, weder vom Jobcenter, noch von der psychiatrischen Klinik, in der er sich behandeln lassen will. Auch um seine Sicherheit hat er Angst. Warum es für Pietro jetzt aber einen Hoffnungsschimmer gibt, lesen Sie im Text meines Kollegen Sebastian Mayr.

Der Tag: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben im Krieg bereits mehr als 10.000 bewaffnete Fahrzeuge des Gegners zerstört. Auf X, ehemals Twitter, heißt es: "Die ukrainische Willenskraft ist 10.000-mal stärker als die russische Rüstung."

Nach Einschätzung britischer Militärexperten schwächt der Krieg die Fähigkeit Russlands, sein riesiges Territorium zu schützen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. So werde Moskau höchstwahrscheinlich Flugabwehrraketensysteme vom Typ SA-21 (SAM) aus entlegenen Gebieten verlegen, um Verluste in der Ukraine auszugleichen. Damit werde die Flugabwehr an den Rändern des Landes geschwächt.

Die Lage: Die gute Nachricht zuerst: Die deutschen Gasspeicher sind voll. Die Ausgangssituation ist zu Beginn der Heizperiode nach Angaben der Bundesnetzagentur "deutlich besser" als im Herbst 2022. Aber: Für eine vollständige Entwarnung sei es noch zu früh. Warum das so ist, das erklärt Stefan Küpper.

Bild des Tages:

Anka Feldhusen, die ehemalige Botschafterin Deutschlands in der Ukraine, begrüßt Vitali Klitschko und seinen Bruder Wladimir Klitschko (von links). Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Vitali Klitschko (Mitte) erhielt am Donnerstag von der Deutschen Gesellschaft e. V. den Preis für die Verdienste um die deutsche und europäische Verständigung. Damit solle sein Engagement für die Demokratiebewegung in der Ukraine und sein Eintreten für eine friedliche Zukunft der Ukraine in einem demokratischen Europa ausgezeichnet werden, wie es auf der Seite des Vereins heißt.

Für Deutschland war der russische Überfall auf die Ukraine auch innenpolitisch ein Moment des Umdenkens: Kanzler Olaf Scholz läutete die "Zeitenwende" ein, die Bundesregierung verständigte sich darauf, die Armee wieder mehr zu schätzen und zu stärken. Die neuen verteidigungspolitischen Leitlinien, die Verteidungsminister Boris Pistorius am Freitag vorstellen wird, werden diese Marschrichtung weiter verfestigen. Denn Deutschland, so Pistorius, brauche Soldatinnen und Soldaten, die den Willen haben, „unter bewusster Inkaufnahme der Gefahr für Leib und Leben das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“: So deutlich wie er hat schon lange kein Verteidigungsminister gesagt, was er im Falle eines Falles von seiner Truppe erwartet. Was in dem Papier steht, das unserer Redaktion bereits vorliegt, hat Rudi Wais zusammengefasst und eingeordnet.

Angesichts neuer Bedrohungen fordert der Deutsche Bundeswehrverband eine Aufstockung des Truppenpersonals. Bei der Bundeswehrtagung in Berlin wird auch Kanzler Scholz erwartet.

Verband: Mehr Personal für die Truppe - Tagung in Berlin

Die Zahlen des Rüstungskonzerns Rheinmetall gehen derzeit durch die Decke. Sie spiegeln den "dramatisch gestiegenen Bedarf vieler Länder an militärischer Ausrüstung", wie der Konzernchef es formulierte.

Rheinmetalls Geschäft zieht kräftig an

(mit dpa)

