Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die G20-Staaten haben sich bei einem Gipfel in Neu-Delhi am Samstag auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Im Abschlusstext traten die großen Differenzen der Mitgliedsländer insbesondere in Bezug auf den Krieg in der Ukraine deutlich zu Tage. Auf russische Initiative wurde der Angriffskrieg von den G20 in diesem Jahr nicht mehr explizit verurteilt. Westliche Vertreterinnen und Vertreter erreichten hingegen, dass die Mitgliedsländer von Angriffen auf Territorien und die politische Integrität anderer Staaten absehen werden.

Sowohl der russische Präsident Putin als auch der Staatschef Chinas Xi Jinpin waren zu dem G20-Treffen nicht erschienen.

Der Tag: Der Außenminister Japans hat am Samstag die Ukraine besucht. Bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Dmytro Kuleba sprach Yoshimasa Hayashi von Plänen, zum Jahreswechsel eine Konferenz zur Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus der Ukraine in Japan abzuhalten.

In seinem täglichen Bericht meldete das britische Verteidigungsministerium, dass die ukrainische Gegenoffensive zuletzt russische Truppen erfolgreich binden konnte. Vor allem die ukrainischen Vorstöße in der Nähe des Ortes Robotyne hätten demnach zu Truppenverschiebungen geführt. Das schränke dem Bericht zufolge die Angriffskraft Russlands an anderen Frontabschnitten ein.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Beobachterinnen und Beobachter haben erste Unregelmäßigkeiten bei den russischen Regionalwahlen entdeckt. Die Wahl findet vom 8. bis zum 10. September in Russland und den vier besetzen ukrainischen Gebieten statt. Die Wahlergebnisse aus den Donezker und Lugansker Volksrepubliken, sowie den Gebieten Saporoschje und Cherson werden international allerdings nicht anerkannt.

Bild des Tages:

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi (mitte) würdigt den Opfern in der ukrainischen Stadt Butscha. Foto: Kyodo/dpa

Bei seiner Reise in die Ukraine besuchte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi auch die Stadt Butscha. Im Frühjahr 2022 töteten russische Streitkräfte dort mehrere hundert Zivilisten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das erste Testspiel der neuen Saison gegen die Ukraine mit 2:0 gewonnen. Vor allem nach dem Aus der DFB-Junioren in der EM-Vorrunde vor zwei Monaten sorgte der Sieg für Erleichterung.

U21 erleichtert nach Sieg zum Saisonstart - "Tut gut"

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.