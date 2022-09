Das Update zum Ukraine-Krieg vom 6. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Deutschland droht im Winter infolge des Krieges in der Ukraine eine Energiekrise. Russland liefert kein Gas mehr, zusätzlich droht der Bundesrepublik und Europa eine Stromknappheit. Zum Jahresende sollten drei deutsche Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Für zwei davon gilt das jetzt nur teilweise, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach einem Stresstest verkündet hat.

Nach dem "Murks bei der Gasumlage", seien Habecks Pläne "der nächste schwere Fehler", urteilt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). "Deutschland schlittert zusehends immer tiefer in die Energiekrise hinein", fügt er hinzu. Als "eine echte Mogelpackung" bezeichnete der CSU-Chef die Begründung für Habecks Entscheidung. Welche Probleme Söder außerdem in dem Betrieb als Notreserve sieht.

Der Tag: Die Lage rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sorgt weiter für große Unsicherheit. Am Dienstag kam es erneut zu Artilleriebeschuss an dem von russischen Truppen besetzten AKW und zu einem Stromausfall in der nahe gelegenen Stadt Enerhodar. Russlands Verteidigungsministerium warf der Ukraine am Dienstag vor, Saporischschja innerhalb der vergangenen 24 Stunden 15 Mal mit Artillerie beschossen zu haben. Im Gegenzug macht Kiew die russischen Truppen, die das AKW bereits seit Anfang März besetzen, immer wieder für Angriffe auf das Gelände verantwortlich. Die Angaben beider Seiten lassen sich in der Regel nicht unabhängig überprüfen.

Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Russland bei seiner taktischen Lagebeurteilung und seinen Einsätzen zunehmend eingeschränkt wird, weil es dem russischen Militär an Aufklärungsdrohnen mangele. Das werde verschärft durch die mittels internationaler Sanktionen hervorgerufene Verknappung an Ersatzteilen, teilte das Ministerium mit. Die New York Times berichtete, dass Russland angesichts von Lieferengpässen Millionen Geschosse von Nordkorea kaufen wolle. Die Zeitung berief sich auf US-Geheimdienstinformationen. Demnach geht es um Artillerie-Munition und Raketen mit kurzer Reichweite.

Die Lage: Zwei Atomkraftwerke sollen am Netz bleiben, aber – außer im Notfall – keinen Strom produzieren. So lässt sich Bundeswirtschaftsminister Habecks Plan zusammenfassen. Aber wie genau soll das vonstattengehen? Was ist der Unterschied zum Streckbetrieb? Und welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung außerdem, um Stromausfälle zu verhindern? Meine Kollegin Margit Hufnagel hat acht Fragen beantwortet, die sich gerade zu Habecks Atom-Plan stellen.

Obwohl sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen nach Umfragen für einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken ausspricht, entscheidet sich der Bundeswirtschaftsminister anders. Nach Fukushima sei der Atom-Ausstieg Konsens gewesen in Deutschland, doch die Zeiten hätten sich mit Russlands Angriff auf die Ukraine geändert, kommentiert mein Kollege Rudi Wais.

Habeck will nicht am grünen Anti-Atom-Dogma rütteln

