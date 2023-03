Das zehnte EU-Sanktionspaket kommt - und der Import russischer Diamanten bleibt erlaubt

Die EU hat das zehnte Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Doch einige Bereiche bleiben außen vor. So stehen sündhaft teure Edelsteine noch immer nicht auf der schwarzen Liste.

Die Hoveniersstraat im belgischen Antwerpen ist nicht besonders hübsch. Und doch zieht die streng überwachte Straße täglich tausende Touristen und Kaufleute an, denn hier befindet sich das Zentrum des weltweiten Diamantenhandels.

Obwohl ein Viertel der nach Antwerpen eingeführten Steine aus Russland stammt, floriert das Geschäft auch seit dem Krieg in der Ukraine. Zwar hat die EU 2022 untersagt, funkelnde Luxusgüter nach Russland zu verkaufen. Der Import russischer Rohdiamanten in die EU bleibt aber – anders als in Großbritannien oder in den USA – bis heute erlaubt. Am Wochenende hat die Staatengemeinschaft das zehnte Sanktionspaket verabschiedet, abermals fehlte auf der Liste ein Einfuhrverbot der wertvollen Edelsteine.

Dafür wurden laut Kommission neue Exportbeschränkungen im Wert von mehr als elf Milliarden Euro verhängt. Es geht beispielsweise um Ausfuhrverbote für Güter wie Antennen, Spezialfahrzeuge, Ersatzteile für Lkw oder elektronische Bauteile, die für russische Waffensysteme verwendet werden könnten. Zahlen der Brüsseler Behörde zufolge hat die EU seit Februar 2022 Exporte nach Russland im Wert von 43,9 Milliarden Euro und Einfuhren im Wert von 91,2 Milliarden Euro verboten. Noch immer dürfen jedoch "Gegenstände des alltäglichen Bedarfs" nach Russland geliefert werden wie Hautcremes, Arzneimittel, Seife oder Tee, wovon auch deutsche Unternehmen profitieren.

Auch Brennstoffe für Kernkraftwerke fehlen auf der EU-Sanktionsliste

Für Ärger in Kiew sorgt zudem, dass neben Diamanten auch Brennstoffe für Kernkraftwerke von Strafmaßnahmen ausgeschlossen bleiben. Gegen die Aufnahme sträubt sich federführend Ungarn. Fast wäre auch Gummi nicht auf der neuen Sanktionsliste gelandet. Stundenlang hatten die Vertreter der 27 Mitgliedstaaten über ein Importverbot für russischen Synthesekautschuk gestritten, der zum Beispiel für die Herstellung von Reifen verwendet wird und insbesondere für Länder wie Italien und Deutschland von Bedeutung ist. Deshalb hatte die Regierung in Rom eine Ausnahmeregelung gefordert, doch Polen blockierte. Vordergründig beklagte Warschau das Paket als "zu schwach". Im Kreis der Diplomaten aber warf man den Polen "Egoismus" vor. Unter dem Deckmantel der Ukraine-Unterstützung verfolge Warschau eigene wirtschaftliche Interessen. Denn von einem Importverbot aus Russland profitiert vor allem die Synthesekautschuk-Industrie Polens. Am Ende gab es einen Kompromiss: Der Gummi aus Russland darf noch bis Mitte 2024 in die EU eingeführt werden.

Die Politikwissenschaftlerin Amanda Paul von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center (EPC) betonte zwar, dass der Großteil der wichtigsten Industriezweige Russlands mittlerweile mit Strafmaßnahmen belegt sei. Über viele Länder in Russlands Nachbarschaft würden allerdings weiterhin Waren ein- und ausgeführt. Die Türkei, Kirgistan, Kasachstan oder Armenien seien "das Tor zu Russland". Deshalb müssten laut Expertin Paul "Mechanismen geschaffen werden, um dies zu unterbinden".

Tatsächlich will die EU künftig Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Konkrete Regeln könnten in einem elften Sanktionspaket auftauchen. Russische Diamanten könnten schon vorher auf einer anderen schwarzen Liste landen. So haben sich die G7-Staaten jetzt auf einen Rahmen für ein Importverbot für die Edelsteine geeinigt. Die Details müssen jedoch noch ausgearbeitet werden.