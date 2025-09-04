Bundesregierung will Ukraine-Unterstützung ausbauen

Die europäischen Unterstützer der Ukraine und die USA ringen weiter um eine gemeinsame Strategie für die Zeit nach einem möglichen Kriegsende. Die sogenannte Koalition der Willigen bekräftigte nach einem Treffen in Paris, an dem Kanzler Friedrich Merz (CDU) virtuell teilnahm, ihren Willen, konkrete Sicherheitsgarantien zu leisten. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind aber ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sowie ein klares Bekenntnis der USA, sich an solchen Garantien zu beteiligen. Beides ist bislang nicht in Sicht.

Klar ist nur die Absicht, die Ukraine weiterhin politisch wie militärisch zu unterstützen. Die Bundesregierung habe dabei zugesagt, vor allem die Luftverteidigung des Landes zu stärken. Die Zahl und Effektivität der Systeme soll jedes Jahr um 20 Prozent erhöht werden. Es gehe darum, nach dem Modell Israel oder Südkorea eine „Nichtangreifbarkeit“ zu schaffen, hieß es aus Regierungskreisen nach dem Treffen. Deutschland sei zwar bereits der wichtigste Partner der Ukraine, wenn es um Bewaffnung und Ausbildung der Streitkräfte gehe. Man sei aber bereit, diese Unterstützung weiter auszubauen. US-Präsident Donald Trump wurde nach dem Treffen in einem Telefonat über die Ergebnisse informiert.

Europa will die Sanktionen gegen Russland verstärken, sollte Putin weiter auf Zeit spielen

Mittelfristig arbeitet die Bundesregierung weiter darauf hin, ein Gipfeltreffen zu ermöglichen, an dem neben Kreml-Chef Wladimir Putin und gegebenenfalls Donald Trump auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnimmt, hieß es. Dieser sagte im Anschluss, man habe lange und „sehr präzise“ über die möglichen Handlungsoptionen gesprochen. Vor allem ging es um wirtschaftliche Mittel: „Man muss der russischen Kriegsmaschine ihre Finanzierung entziehen.“ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, die Europäer würden „in Absprache mit den USA“ neue Sanktionen beschließen, wenn Moskau weiter den Frieden verweigere.

Zuletzt wurden Spekulationen laut über mögliche europäische und auch deutsche Bodentruppen in der Ukraine, die einen Waffenstillstand oder einen Frieden in der Ukraine absichern könnten. Angestoßen hatte die Debatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die von „präzisen Plänen“ für eine solche Truppe berichtete. Sie sprach von einigen zehntausend Soldaten. Die Bundesregierung dementierte entsprechende Verabredungen. Der CDU-Militärexperte Roderich Kiesewetter hält das aber durchaus für denkbar: „Solche internen Planungen sind im Militär das Normalste der Welt“, sagte er unserer Redaktion. „Die Koalition der Willigen traf sich bereits unter Kanzler Scholz, um konkrete Beiträge mit Truppen, die Art eines Mandats sowie den nötigen Beitrag der USA insbesondere bei sogenannten ‚Enabler‘ zu besprechen.“ Gemeint sind damit Unterstützungseinheiten, die den Einsatz von Truppen absichern und ermöglichen – dazu zählt auch die Luftaufklärung.

Aus Regierungskreisen heißt es, die Debatte um Bodentruppen werde überhöht. Die Ukraine brauche keine westlichen Bodentruppen zur Verteidigung. Wenn überhaupt, geht es Kiew um sogenannte „Stolperdraht-Effekte“. Sprich: Wenn in der Ukraine einige wenige westliche Truppen stationiert sind, riskiert Russland, bei einem erneuten Überfall Nato-Truppen anzugreifen und damit einen Bündnisfall auszulösen. Aber auch diese Diskussion ist aus deutscher Sicht verfrüht. Dafür müssten mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Zuallererst brauche es einen Waffenstillstand. Auch müssten „die Art und der Umfang eines Engagements der USA“ geklärt sein. Und zuletzt beruft sich die Bundesregierung darauf, dass in Deutschland das Parlament über einen möglichen Einsatz entscheidet. Macron versicherte, 26 Länder seien prinzipiell bereit, im Rahmen einer Rückversicherungsmission Soldaten „auf dem Boden, im Meer und in der Luft“ einzusetzen. Die Amerikaner haben ihrerseits eine Entsendung von Truppen ausgeschlossen.

Russland akzeptiert keine westlichen Bodentruppen

Russland indes machte zuletzt immer wieder klar, dass es westliche Truppen in der Ukraine nicht akzeptiere. Moskau zeigte sich allenfalls dazu bereit, die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates als Garantiemächte einzusetzen. Das sind China, Frankreich, Großbritannien, die USA – und Russland. Diese Länder haben ein Veto-Recht. Der Kreml säße also selbst mit am Tisch, könnte Widerspruch gegen die Entscheidung der anderen Staaten einlegen und damit das Eingreifen anderer Länder zugunsten der Ukraine blockieren.