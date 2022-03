DIW-Chef Fratzscher warnt vor länger anhaltender Rezession wegen Ukraine-Krieg

Exklusiv Bei weiterer Eskalation drohten Deutschland mindestens bis Sommer Wirtschaftsprobleme, sagte der Ökonom.

DIW-Chef Marcel Fratzscher warnt vor einer länger anhaltenden Rezession in Deutschland, falls sich der Krieg in der Ukraine weiter verschärft. „Auch ohne den Krieg wäre die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2022 wohl geschrumpft“, sagte der Ökonom der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitagausgabe). „Mit dem Krieg könnte sich das im zweiten Quartal fortsetzen“, sagte der Chef des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hängten vor allem vom weiteren Verlauf russischer Energielieferungen ab.

Fratzscher warnt vor Arbeitsplatzabbau

„Kommt es zu so einem Liefer-Stopp, ist ein Arbeitsplatzabbau in Deutschland unvermeidbar“, betonte Fratzscher. „Der wirtschaftliche Preis wird für Deutschland nicht viel geringer sein als in der Pandemie“, erklärte er. „Wenn die Lage sich beruhigt, könnte es jedoch bei einer kurzen, milden Rezession bleiben – und das ohne einen spürbaren Arbeitsplatzabbau.“

Der Ökonom warnte vor den Folgen, sollten die russischen Öl- und Gas-Importe von deutscher Seite beendet werden. „Ich sehe ein kurzfristiges Embargo gegen Russland, also einen vollständigen Verzicht auf Gas, Rohstoffe und etwa Getreide sehr kritisch“, sagte Fratzscher. „Das wäre – rein moralisch betrachtet – natürlich richtig“, erklärte er. „Doch der Schaden wäre für Deutschland und die Welt sehr groß.“

Besser wäre es, stark beim Verbrauch von Benzin und Diesel zu sparen. „Ein autofreier Sonntag – oder besser noch: ein autofreies Wochenende – wäre für alle, die nicht fahren müssen, sinnvoll um Sprit zu sparen“, sagte Fratzscher. Dennoch würden sich die stark gestiegenen Energiepreise auch auf Lebensmittel auswirken. Deshalb seien hier Entlastungen sinnvoller als Überlegungen für Tankrabette. „Wir sollten vielmehr den reduzierten Mehrwertsteuersatz von derzeit sieben auf null Prozent runtersetzen“, forderte Fratzscher. „Darunter fallen nämlich vor allem Dinge der Grundversorgung wie Nahrungsmittel. Das hilft schnell und alle würden davon profitieren.“ Menschen mit geringerem Einkommen würden dabei wesentlich spürbarer entlastet als Bezieher größerer Einkommen. „Das wäre eine soziale Maßnahme“, sagte Fratzscher. „Und es wäre auch besser für das Klima als ein Tankrabatt.“

