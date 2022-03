Drei Gipfeltreffen an einem Tag: Der Westen formiert sich gegen Putin

Das gab es noch nie: In Brüssel treffen sich an einem Tag Nato, EU und G7. In allen Gesprächen geht es um dasselbe Thema: Wie lässt sich Russland aufhalten?

Vor der Kulisse zahlreicher Fotografen begrüßten sich der französische Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi betont herzlich, während Großbritanniens Boris Johnson etwas verloren vor seinen Amtskollegen herumstolperte. Als schon alle Staats- und Regierungschefs versammelt waren, stießen auch US-Präsident Joe Biden und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dazu. Hier Smalltalk, dort ein Schulterklopfen, man kennt sich.

Es lief selbst an diesem historischen Tag so, wie es immer bei solchen Gipfeln läuft, bevor sich die Staatenlenker fein orchestriert zum sogenannten „Familienfoto“ aufstellten. Nur einer fehlte um zehn Uhr morgens: Kanzler Olaf Scholz. Wegen der Verhandlungen um das Energie-Entlastungspaket kam er zu spät zum außerordentlichen Nato-Gipfel nach Brüssel. Eine Randnotiz? Nicht wirklich. Während die meisten Fotos solcher Gipfel austauschbar sind, war dies tatsächlich ein Bild für die Geschichtsbücher. Denn es ging vor allem um Symbolik an diesem Donnerstag, an dem gleich drei Spitzentermine stattfanden: am Vormittag Nato-Gipfel, am Nachmittag Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7), danach EU-Gipfel. Das gab es noch nie.

Sanktionen gegen Russland – militärische Unterstützung für die Ukraine

Beschlossen wurden neue Sanktionen, eine Stärkung der Nato-Ostflanke sowie eine weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Der Westen wollte ein starkes Zeichen setzen. Hier präsentierte man sich im Schulterschluss zusammen gegen den Aggressor Wladimir Putin. Dafür reiste extra Biden an, wollte einerseits demonstrieren, dass Amerika an der Seite Europas steht. Andererseits gerät der US-Demokrat zunehmend unter Druck, die derzeitige Einheit zu bewahren, ja, den Laden zusammenzuhalten. Denn hinter den Kulissen bröckelt die Geschlossenheit.

So fordern beispielsweise Länder wie Estland, dass die Nato-Partner dem Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Panzern und Kampfflugzeugen nachkommen. Doch die USA wie auch Deutschland befürchten, Putin könnte die Lieferung von Kampfflugzeugen als Kriegsbeteiligung der Nato werten. Die Allianz will einen Flächenbrand vermeiden. Immerhin: Nachdem die Bündnisvertreter laut Biden das „Privileg“ hatten, mit Selenskyj per Videoschalte zu sprechen, habe man sich auf weitere Hilfe verständigt, damit die Ukraine ihr Grundrecht auf Selbstverteidigung ausüben könne, so Generalsekretär Stoltenberg.

Der Nato-Gipfel fand exakt einen Monat nach der Invasion Russlands statt. Und die Antwort der 30 Bündnisstaaten auf Putins Gewalt lautet Aufrüstung. So wurden an der Ostflanke 40.000 Soldaten sowie Luft- und Seefähigkeiten dem direkten Kommando der Nato unterstellt. Außerdem richtet die Allianz vier zusätzliche multinationale Gefechtsverbände in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn ein.

Während westliche Militärexperten zu Beginn noch von einer zügigen Niederlage der Ukraine ausgegangen waren, zweifeln sie angesichts des Verteidigungswillens der Angegriffenen, ausgestattet mit Waffenlieferungen aus dem Westen, zunehmend daran, ob es Russland überhaupt gelingen kann, die Hauptstadt Kiew einzunehmen, ohne zu noch verheerenderen Waffen zu greifen. Stockt der Vormarsch Russlands tatsächlich?

In der Nato nehmen die Sorgen zu, dass Putin unter falscher Flagge die Lage weiter eskalieren könnte, um dem Eindruck einer Niederlage entgegenzuwirken. Das Bündnis will deshalb der Ukraine „zusätzliche Unterstützung“ gewähren, einschließlich zusätzlicher Hilfe bei der Cybersicherheit und Ausrüstung zum „Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen“, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte.

Baltische Staaten, Polen und Irland fordern Importstopp für Gas und Öl

Es wäre das erste Mal, dass die Allianz einem Partnerland derartige Unterstützung zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen zukommen lässt. Beim EU-Gipfel, der am späten Nachmittag begann, herrschten insbesondere bei der Frage, wie weit die Sanktionen gehen sollen, Spannungen. Während die baltischen Staaten, Polen oder Irland einen Importstopp für Gas oder Öl verlangen, lehnen Länder wie Deutschland, aber auch die Niederlande, Ungarn, Österreich und Italien einen solchen Schritt ab – noch. Denn die Rufe nach einem Embargo werden immer lauter. Kritiker bemängeln, dass die Geschäfte mit Rohstoffen jeden Tag dreistellige Millionenbeträge in Putins Kriegskasse spülen. Geeinigt haben sich die Verbündeten auf Maßnahmen, mit denen man die Schlupflöcher der Sanktionen stopfen will. So soll etwa jede Transaktion mit Gold im Zusammenhang mit der russischen Zentralbank mit Sanktionen belegt werden. Die G7 und die EU wollen so verhindern, dass die russische Zentralbank internationale Reserven – einschließlich Gold – einsetzt, um die eigene Wirtschaft zu stützen.

Eine Entscheidung haben die Nato-Partner auf nächstes Jahr verschoben: Stoltenberg, dessen Amtszeit eigentlich am 30. September ausgelaufen wäre, bleibt wegen des Kriegs ein weiteres Jahr an der Spitze der Nato. Der Norweger wollte eigentlich Chef der Zentralbank seiner Heimat werden.