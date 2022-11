Explosion nahe ukrainischer Grenze: Polen versetzt Streitkräfte in Bereitschaft

Zwei Menschen sterben in Polen in der Nähe der ukrainischen Grenze bei einer Explosion. Es gibt unbestätigte Berichte über Raketeneinschläge. Polen versetzt einen Teil seiner Armee in erhöhte Bereitschaft.

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine hat Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher am Dienstagabend in Warschau. Es gehe dabei um bestimmte militärische Kampfeinheiten sowie die Kampfbereitschaft von Einheiten der uniformierten Dienste, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Außerdem habe man gemeinsam mit den Nato-Verbündeten beschlossen, zu überprüfen, ob es Gründe gebe, die Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags einzuleiten, sagte er. Artikel 4 sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.

Zuvor hatte die Regierung in Warschau nach unbestätigten Berichten über einen angeblichen Raketeneinschlag im Grenzgebiet zur Ukraine eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates einberufen. Zudem wurde am Dienstagabend kurzfristig eine außerplanmäßige Kabinettssitzung einberufen. Nach Angaben der Feuerwehr in Hrubieszow sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in dem Dorf Przewodow zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt. Der Regierungssprecher bestätigte diese Informationen. Die Behörden seien vor Ort, um die Umstände zu klären.

Die Google-Earth-Luftaufnahme zeigt die Region um den Ort Przewodow in Polen nahe der Grenze zur Ukraine (rechts). In dem polnischen Ort sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: ---/google earth, dpa

Nato und Pentagon prüfen Berichte über angeblichen Raketeneinschlag in Polen

Das russische Militär wies die Berichte als "gezielte Provokation" zurück. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden. Ein Vertreter der Nato erklärte in Brüssel, die Berichte würden geprüft. Es gebe eine enge Abstimmung mit dem Verbündeten Polen, hieß es weiter. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen würden geprüft. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten.





Deutsche Außenministerin Baerbock meldet sich via Twitter

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich auf Twitter: "Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn", schrieb die Grünen-Politikerin. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten." Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte: "Wir stehen in engem Kontakt innerhalb der Allianz. Die Nato bleibt stark." EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen reagierte besorgt auf Berichte über angebliche Raketeneinschläge in Polen. "Ich bin alarmiert über Berichte über eine Explosion in Polen, nach einem massiven russischen Raketenangriff auf ukrainische Städte", schrieb von der Leyen auf Twitter.

Ukrainische Politiker forderten eine geeinte Reaktion gegen Russland. Ein Nato-Gipfel unter Teilnahme der Ukraine sollte weitere Schritte ausarbeiten, schlug der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor. An den Vorfall knüpfte er die Forderung nach besserer Flugabwehr und US-Kampfjets der Typen F-15 und F-16 für Kiew. "Heute bedeutet Schutz für den Himmel der Ukraine auch Schutz für die Nato", schrieb Kuleba auf Twitter.

Der Treffer auf polnischem Gebiet sei ein geplanter Gruß aus Russland, der nur als Versehen getarnt werde, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. "Wie ich es bereits gesagt habe, sie (die Russen) denken nicht daran, bei der Ukraine aufzuhören", kommentierte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak den Vorfall.

Russland hatte am Dienstag eine massive Angriffswelle auf die Ukraine gestartet und vor allem deren Energieversorgung attackiert. Zuvor war Russland in der Runde der führenden Wirtschaftsmächte unter Druck geraten. Beim Gipfel der G20 im indonesischen Bali verzichteten bisherige Unterstützer wie China und Indien darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. In deren Entwurf heißt es: "Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste." Bisher hat China Wladimir Putin nahezu uneingeschränkt unterstützt. (AZ/dpa)