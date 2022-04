Krieg in der Ukraine

14.04.2022

Geflohen nach Moldau: Im Hinterhof Europas, aber in Putins Griffweite

Plus Fällt die ukrainische Stadt Odessa, hat Moldawien ein Problem. Im ärmsten Land Europas trifft unser Autor auf viele ukrainische Flüchtlinge – und einen CSU-Mann, der helfen will.

Von Christian Grimm

Die Stadt, über die die Präsidentin Moldawiens gerade am meisten grübelt, liegt nicht in ihrem Land. Sie liegt in der Ukraine, gut 200 Kilometer entfernt. Maia Sandu denkt über Odessa nach, die mythische Stadt am Schwarzen Meer. Wenn die Armeen Wladimir Putins Odessa unter Feuer nehmen sollten, dann könnte das auch Moldawien in den Abgrund ziehen. Die Augen der Präsidentin verraten das Bangen, die kräftezehrende Vorbereitung auf das, was nicht passieren soll, aber kann. Unter ihren Lidern haben sich gelbliche Halbmonde gebildet. Ihre Nase und ihr Mund sind von einer Maske verdeckt. „Wir werden den ukrainischen Flüchtlingen helfen, aber wir brauchen auch ein bisschen Hilfe“, sagt Sandu im Präsidentenpalast von Chisinau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen