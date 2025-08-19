Grüne fordern, eingefrorene russische Vermögen an die Ukraine zu überführen

Nach dem Treffen europäischer Spitzenpolitiker mit US-Präsident Donald Trump fordern die Grünen eine härtere Gangart der Europäer gegenüber Russland. „Konkret bedeutet das: Die bestehenden Sanktionspakete müssen verschärft, eingefrorene russische Vermögen sofort an die Ukraine überführt und die militärische wie humanitäre Unterstützung deutlich ausgeweitet werden.“ Die Bundesregierung lehnte es bisher ab, der Ukraine eingefrorene russische Gelder zur Verfügung zu stellen – aus rechtlichen Gründen, aber auch mit Blick auf ausländische Investoren, die von einem solchen Schritt abgeschreckt werden könnten.

Hofreiter lobte zwar die Initiative der Europäer und insbesondere die Rolle des Bundeskanzlers. „Die gemeinsamen europäischen Absprachen, die geschlossene Reise in die USA zur Unterstützung Selenskyjs und auch das klare Entgegentreten von Herrn Merz gegenüber Trumps Vorschlägen sind zu begrüßen“, sagte er. Man dürfe sich aber keine Illusion hingeben: „Weder Trump noch Putin werden im Interesse der Ukraine verhandeln. Deshalb bleibt es unerlässlich, die Ukraine jetzt humanitär, finanziell und militärisch so auszustatten, dass sie sich nicht nur verteidigen, sondern die russische Armee auch zurückdrängen kann.“

Zudem brauche die Ukraine „einen klaren und verbindlichen Beitrittspfad in die EU und Nato“, sagte er. „Die Rolle Europas ist dabei entscheidend. Wir haben weit mehr Handlungsmöglichkeiten, als wir uns oft selbst zugestehen.“ An die Bundesregierung gerichtet sagte er: „Merz und Co. sollten deshalb eigenständig mehr auf den Weg bringen, anstatt allein auf Verhandlungen zwischen Putin und einem erklärten Putin-Bewunderer zu setzen.“