Krieg in der Ukraine

vor 21 Min.

Hier sehen Sie die Rede von Wolodymyr Selenskyj vor dem Bundestag

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, wendet sich am Donnerstagmorgen per Video an den Deutschen Bundestag. Hier sehen Sie seine Rede im Live-Stream.

