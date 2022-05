Krieg in der Ukraine

vor 5 Min.

Kiew erlebt eine große Sehnsucht nach ein bisschen Alltag

Plus Nach Wochen voller Angst in Kellern und Bunkern erobern sich die Menschen in Kiew Stück für Stück ihre Stadt zurück – auch wenn da draußen noch immer der Krieg tobt.

Von Cedric Rehman

Jogger drehen an einem Sonntagmorgen ihre Runden auf dem Maidanplatz in Kiew. Sie weichen Barrieren aus Metall und Beton und den Sandsäcken vor dem Eingang zur Metro aus, als gehöre der Slalom zur ihrem Trainingsparcours. Es ist einiges los für einen Sonntagmorgen in einer Stadt im Krieg. Junge Leute sitzen an einer Bushaltestelle und gähnen, als hätten sie gerade einen Club verlassen. Dabei herrscht Ausgangssperre in Kiew nach 23 Uhr.

