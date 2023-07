Krieg in der Ukraine

Landunter nach Staudamm-Zerstörung: So sieht es im ukrainischen Flutgebiet aus

In einem überfluteten Viertel in Cherson stehen Mitte Juni Häuser unter Wasser, welches zum Teil mit Öl verschmutzt ist.

Plus Die Menschen in der Südukraine kämpfen mit den Folgen der Überschwemmung. Doch die beunruhigenden Nachrichten aus dem Kernkraftwerk Saporischschja überschatten den Wiederaufbau.

Die Straße führt an roten Schildern mit Totenkopfzeichen vorbei in die Stadt Snihuriwka. Die Schädel warnen vor Minen auf den Feldern und den Bewässerungsgräben rund um die Stadt. Bevor die ersten Häuser der südukrainischen Kleinstadt in der Region um die Großstadt Mykolajiw auftauchen, führt die Piste am Friedhof vorbei. Zahlreiche frische Gräber sind mit der blau-gelben ukrainischen Flagge geschmückt. Hier liegen Bewohner der Stadt, die während der russischen Besatzung bis November 2022 starben. Andere wurden unter ihren Häusern begraben, als in den Monaten nach der Rückeroberung russische Geschosse einschlugen.

Zumindest die große Flut nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms am 6. Juni hat die Stadt verschont. Sie liegt auf einer Anhöhe. Der Hügel glich in den Tagen nach dem Dammbruch einer Insel in braunen Fluten.

