Berichte über russische Raketeneinschläge in Polen

Zwei Menschen sind in der Nähe der ukrainischen Grenze bei einer Explosion gestorben. Sind russische Raketen dort eingeschlagen? Die polnische Regierung hat eine Sitzung einberufen.

Verstörende Nachrichten von der ukrainisch-polnischen Grenze: Nach Medienberichten sind dort in einem Dorf in Polen am Dienstagabend zwei russische Raketen eingeschlagen. Die polnische Regierung bestätigte dies zunächst nicht, allerdings berief Ministerpräsident Mateusz Morawiecki umgehend eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein. Offizielle Angaben zur Ursache der Dringlichkeitssitzungen wurden zunächst nicht gemacht.

Regierungssprecher Piotr Müller warnte davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut PAP an.

Die polnische Feuerwehr meldet im polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine eine Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen seien. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow der Deutschen Presse-Agentur.

Polnischer Radiosender berichtet von russischen Raketen

Der Radiosender Zet berichtete von zwei verirrten Raketen. Es wäre der erste derartige Vorfall in russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und der Nato. Das russische Militär wies die Berichte als „gezielte Provokation“ zurück. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden. Die Nato will die Berichte prüfen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich auf Twitter: "Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn", schrieb die Grünen-Politikerin. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten."

Ein Vertreter der Nato erklärte in Brüssel, die Berichte würden geprüft. Es gebe eine enge Abstimmung mit dem Verbündeten Polen, hieß es weiter. Das US-Verteidigungsministerium wiederum erklärte, Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen würden geprüft. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte der Sprecher weiter.

Belgiens Premier Alexander De Croo sicherte Polen angesichts der Explosion die Unterstützung Belgiens zu. "Belgien steht an der Seite Polens. Wir sind alle Teil der Nato-Familie, die mehr denn je geeint und gerüstet ist, um uns alle zu schützen", schrieb er am Dienstagabend auf Twitter. Belgien verurteile den Vorfall aufs Schärfste und spreche den Familien der Opfer und dem polnischen Volk sein tiefstes Beileid aus.

Russland hatte am Dienstag eine massive Angriffswelle auf die Ukraine gestartet und vor allem deren Energieversorgung attackiert. Zuvor war Russland in der Runde der führenden Wirtschaftsmächte unter Druck geraten. Beim Gipfel der G20 im indonesischen Bali verzichteten bisherige Unterstützer wie China und Indien darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. In deren Entwurf heißt es: „Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.“ Bisher hat China Wladimir Putin nahezu uneingeschränkt unterstützt. (AZ/dpa)