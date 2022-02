Schweiz übernimmt EU-Sanktionen gegen Russland

Der Kurs der Schweiz hatte zuletzt für Missstimmung gesorgt. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Die Schweiz übernimmt die EU-Sanktionen gegen Russland. Das beschloss der Bundesrat in Bern am Montag angesichts des anhaltenden russischen Krieges in der Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-324223/4 (dpa)