So wie auf der UA Seite Söldner aus westl Ländern in der UA Armee dienen, macht RU nur Vergleichbares und setzt auch Leute aus befreundeten Ländern ein, die bereit sind für RU zu kämpfen gegen Sold. Und gleich fordert der UA Präsident wieder eine Reaktion der ganzen Welt gegen China. Die geschlossenen Nord Korea Einheiten werden nur auf RU Territorium eingesetzt; Gegenbeispiel im Vietnam Krieg haben die USA in Südvietnam auch eine südkoreanische Division eingesetzt. Wo ist da der Unterschied?