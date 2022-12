Krieg in der Ukraine

Sie flieht, er kämpft: „Wann kommt unsere Zeit, glücklich zu sein?“

Svitlana lebt inzwischen in Deutschland. An diesem Tag posierte sie gerade für Selfies und schickte sie ihrem Sascha. Er antwortete: „Zeig mir alles! Was du erlebst, erzähl mir, was du fühlst.“ Ein Stück weit lebe er durch sie, sagt sie.

Plus Bei Kriegsausbruch in der Ukraine ist Svitlana erst seit kurzem wieder mit ihrer Jugendliebe Sascha zusammen. Dann flieht sie nach Deutschland, er kämpft als Scharfschütze an der Front.

Von Marina Klimchuk

Svitlana liebt den Wald in Deutschland. Den Moosteppich, das raschelnde Blätterorchester unter ihren Füßen, die spätreifen Äpfel, die sie noch im November von der Wiese aufsammelte. In ihrem Städtchen im Donbass gibt es auch Wälder. Aber in den letzten Jahren fürchtete sie die dort vergrabenen Minen. Bei ihren Spaziergängen mied sie den Wald. Dann, Ende Februar, besetzten russische Truppen die Stadt.

