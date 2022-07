So kommen verletzte Soldaten aus der Ukraine in deutsche Krankenhäuser

Plus Bislang wurden mehr als 220 Patienten aus der Ukraine über das Kleeblattsystem aus der Corona-Pandemie nach Deutschland verlegt. Wie dieser Prozess funktioniert.

Seit vier Monaten tobt der Krieg in der Ukraine, mit jedem Tag steigt die Zahl der Verwundeten. Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, haben verletzte Soldatinnen und Soldaten aufgenommen. Doch der Weg aus einem ukrainischen Militärkrankenhaus in eine deutsche Klinik ist lang und voller bürokratischer Hürden.