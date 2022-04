Sprayer greifen ein: Putin endlich hinter Gittern

Sprayer machen sich kreativ über den russischen Präsidenten und Kriegsverbrecher Wladimir Putin lustig. Die Graffitis sind aber nicht ohne Risiko.

Jeder kennt das unschöne Gefühl, völlig ausgeliefert und machtlos zu sein. Bilder von der zerbombten ukrainischen Hafenstadt Mariupol lassen Wut und Hilflosigkeit wachsen. Künstlerisch begabte Zeitgenossen aber haben ein Ventil gefunden, das hilft, etwas Druck abzulassen. Sie machen sich über den Kriegsverbrecher und Feldherrn Wladimir Putin lustig. Mal mit Hitlerbärtchen, mal als Stalinverschnitt.

In Barcelona ist der russische Präsident hinter Gittern auf Mauerwerk gesprayt. Touristen lassen sich vor dem Graffiti fotografieren. Ein kurzer Moment, der sich gut anfühlt, aber natürlich nichts .

In Russland ist ein wahrer Graffiti-Krieg entbrannt

In Russland ist der Präsident Objekt eines wahren Graffiti-Kriegs. Dort wird das Putin-Konterfei von Straßenkünstlern – gegen Bezahlung, versteht sich – in heldischer Pose an Häuserwände gemalt. Doch am Morgen sind die Agiprop-Bilder oft verfremdet oder gleich ganz übermalt. Solche Aktionen sind nicht ohne Risiko.

Ein Sprayer aus Jekaterinburg hatte die Idee, Warnungen vor den Gesundheitsgefahren auf russischen Zigarettenschachteln satirisch zum Vorbild für Nebenwirkungen durch Putins „militärische Spezialoperation“ zu nehmen. Er wurde erwischt und muss nun 45.000 Rubel (490 Euro) zahlen.

