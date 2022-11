Krieg in der Ukraine

vor 16 Min.

Über Stunden kein Strom: Wie die Kiewer der Finsternis trotzen

Plus 450.000 Haushalte haben keinen Strom. Der Rest der Stadt versinkt stundenweise in der Dunkelheit. Doch die Kiewer möchten sich nicht unterkriegen lassen.

Von Cederik Rehman Artikel anhören Shape

Die japanische Nudelsuppe wärmt den Bauch. Die kleine Portion in der Asia-Kette China Ma unweit des Kiewer Pivdennyi Bahnhofs hat den Appetit aber eher angeregt, als den Hunger zu stillen. Wie in Kiew üblich findet sich keine Speisekarte am Tisch. Ein Aufkleber mit einem QR-Code bahnt den Weg zu den Hauptgerichten im Menü. Kaum ist das Smartphone in der Hand, wird es dunkel. Dutzende Displays spenden bläuliches Licht. Wer eine App zum Lesen von QR-Codes öffnen will, braucht Geduld. Mit dem Strom verschwindet auch das schnelle Internet. Mitarbeiter in Kochhütten schneiden auf einer Theke Sushi-Rollen zurecht. Die Küche bleibt jetzt kalt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen