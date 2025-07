Wann endet Trumps Geduld mit Putins Raketenterror?

Wie man bei US-Präsident Donald Trump aus dem fernen Kiew Eindruck hinterlassen kann, weiß der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha offenbar. Als Russland vor einer Woche seine massive neue Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt startete, verwies der Minister darauf, dass Trump noch am Vorabend mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert habe. Eine Nacht später griff Russland Kiew mit 539 Drohnen und elf Raketen an, die größte Zahl, die von der Ukraine bei einem Einzelangriff je gezählt wurde. Putin, so sagte der Außenminister, demonstriere damit „seine völlige Verachtung für die Vereinigten Staaten und alle, die ein Ende des Krieges gefordert haben“.

Bislang hält Donald Trumps Kurswechsel in der Ukraine-Politik an

Eine solche Demonstration der Verachtung statt des Respekts dürfte Trump tatsächlich nicht nur in seiner Eitelkeit schmerzen. Ebenso die Ohnmacht, mit der er ansehen muss, wie seine Politik ignoriert wird. Und so könnte es auch an den klaren Worten aus Kiew gelegen haben, dass Trump diese Woche einen Kurswechsel in seiner Ukraine-Politik vollzog, der inzwischen deutlich länger als viele Kapriolen aus dem Weißen Haus anhält.

Trump telefonierte nach den Angriffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Am Montag pfiff er dann seinen Verteidigungsminister Pete Hegseth zurück, der kurz vor Putins Angriffswelle auf Kiew angekündigt hatte, dass die USA Waffenlieferungen an die Ukraine zurückhalten wollen, weil ihre eigenen Bestände an Luftabwehrwaffen knapp würden. Am Dienstag kündigte Trump am Rand einer Kabinettssitzung dann an: „Wir werden mehr Waffen schicken.“ Die Ukraine müsse in der Lage sein, sich zu verteidigen. „Sie werden sehr hart getroffen.“

Trump: „Putin bewirft uns mit Bullshit“

Und in der ihm eigenen Art antwortete Trump, als ihn Journalisten auf seine Gespräche mit dem russischen Präsidenten ansprachen: Putin sei am Telefon zwar immer sehr nett, aber „wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, werden wir von Putin mit jeder Menge Bullshit beworfen“.

Ist Trumps Geduld mit dem Mann im Kreml am Ende? In Moskau fürchtet man keine drastische Wende der US-Politik. In der Nacht auf Mittwoch griff Russland die Ukraine erneut mit über 700 Kamikazedrohnen und einem Dutzend Raketen an, darunter auch die gefürchtete Hyperschallrakete Kinschal. Die ukrainische Armee sprach erneut von einem der massivsten Einzelangriffe seit Kriegsbeginn, konnte aber die Hälfte der Raketen sowie die allermeisten Drohnen mithilfe der Luftabwehr abfangen.

Allerdings steigen in der Ukraine die zivilen Opfer. Präsident Selenskyj schrieb am Freitag, dass Russland ein Krankenhaus in der ostukrainischen Großstadt Charkiw angegriffen habe, wobei neun Menschen verletzt worden seien. „Unter den Verletzten sind auch Frauen in einer Entbindungsstation“, berichtete der Präsident.

Deutschland will USA zwei Patriot-Systeme für Ukraine abkaufen

Inzwischen wollen die USA und andere Nato-Staaten die Luftabwehr der Ukraine deutlich stärken. Allein Deutschland will den USA zwei Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot abkaufen und der Ukraine zur Verfügung stellen, wie am Donnerstag bei einer internationalen Konferenz in Rom bekannt wurde, die sich eigentlich mit der Finanzierung des Wiederaufbaus der zerstörten Teile der Ukraine befassen wollte. US-Außenminister Marco Rubio rief weitere europäische Länder auf, vor längerer Zeit in Amerika bestellte Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Fachleute schätzen die Kosten eines Systems auf 400 Millionen US-Dollar für die technische Basis. Für eine einzige Patriot-Abfangrakete werden noch mal bis zu drei Millionen Dollar fällig, eine russische Kinschal-Rakete wird auf acht Millionen Dollar geschätzt.