Wie der ukrainische Präsident Selenskyj zur Ikone der Freiheit wurde

Plus Lange wurde der 44-Jährige unterschätzt. Doch in der Krise spielt er seine Stärken aus. Er ist der perfekte Gegenspieler von Russlands Präsident Putin.

Etwas müde wirkt sein Blick, die Ringe unter den Augen sind tiefer als sonst, wie sollte es auch anders sein. Hinter ihm liegen schwierige Nächte, vor ihm noch schwierigere Tage. Und doch ist Präsident Wolodymyr Selenskyj hellwach. Er trägt ein olivgrünes Shirt, darüber eine olivgrüne Strickjacke. Tarnfarben, wie sie auch seine Soldaten anhaben.