Wie ihre Sicht auf die Heimat zwei Ukrainerinnen entfremdet

In den ersten Wochen in Deutschland trafen sich Ira (links) und Alyona noch regelmäßig, gingen Kaffeetrinken und packten Kartons für die Hilfstransporte in ihre Heimat. Jetzt haben sie sich nichts mehr zu sagen.

Plus Im März treffen sich die Ukrainerinnen Alyona und Ira am Grenzübergang und steigen in einen Kleinbus nach Reutlingen. Eine Freundschaft beginnt – bis sie merken, wie unterschiedlich sie ihre Heimat sehen.

Von Marina Klimchuk

Seine Stimme am Handy, endlich. Sie knarzt durch den Lautsprecher. „Mischa, alles gut? Bei euch hat es gerade geknallt.“ Dann das erlösende Ja vom anderen Ende der Leitung, die Erleichterung. Ira kann wieder atmen. Legt auf und nippt an ihrem alkoholfreien Aperol Spritz, lacht, posiert für ein Selfie. Die Hitze läutet in den Reutlinger Cafés den Sommer ein. Als wäre ihre Welt in Ordnung, als wäre ihr Mann nicht seit einem Monat an der Ostfront in der Ukraine. Mischa, ein ukrainischer Soldat.

