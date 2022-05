Zurück in der Hölle von Butscha: Ein Paar plant die Rückkehr aus Bayern

Hunderte Menschen wurden in dem Kiewer Vorort ermordet. Ein Ehepaar, das in Bayern Schutz fand, plant nun vorsichtig die Rückkehr und schickt den Sohn vor.

Die Briefkästen im Erdgeschoss des Wohnblocks in Butscha bleiben unerreichbar. Zwei Klebebänder reichen von einer Wand mit aufgemalten Efeu-Ornamenten zu einer anderen. Zwischen ihnen hängt ein unscheinbares Stück Papier. Helle, blaue Buchstaben stehen handgeschrieben darauf: „Vorsicht Sprengsätze“.