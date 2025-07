Geisel-Angehörige machen Druck auf die Bundesregierung

Elf Tage hatte es gedauert, bis Liran Berman erfuhr, dass seine Brüder in den Gazastreifen entführt wurden. Es sei einer der glücklichsten seines Lebens gewesen, sagt er heute. Immerhin hatte die Hamas sie nicht ermordet. Mit brüchiger Stimme spricht Berman – dunkle Haare, dunkler Bart, zwei gelbe Schleifen am Revers – über diese Zeit und seine Brüder Gali und Ziv. Seit fast zwei Jahren kämpft er jetzt für ihre Freilassung. Das sei „seine Mission“, sagt er. Liran Berman hat die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft, genauso wie seine Brüder. Seine Großeltern sind 1932 wegen des wachsenden Antisemitismus ausgewandert. Heute macht Liran Druck auf die deutsche Regierung. Er hofft, dass das Land seiner Großeltern einen Geiseldeal vorantreibt.

Am 7. Oktober wurden die heute 27-jährigen Zwillinge Gali und Ziv entführt. Terroristen der Hamas drangen in den Kibbuz Kfar Aza ein, in dem sie wohnten - direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Über 60 Zivilisten und 22 Soldaten hat die Hamas allein in Kfar Aza getötet und 22 Soldaten, 19 Menschen haben sie als Geiseln genommen. Gali und Ziv arbeiteten als Tontechniker in einem Unternehmen für Veranstaltungstechnik. Die beiden Zwillinge machen alles gemeinsam, sagt Liran über seine Brüder und lächelt kurz. Sie sind Fans der gleichen Fußballclubs, Borussia Dortmund und Liverpool. Wie es ihnen heute geht, weiß Liran nicht mit letzter Gewissheit. Er muss sich auf Augenzeugenberichte von befreiten Geiseln verlassen.

Noch immer befinden sich insgesamt 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Sieben davon sind Deutsch-Israelis. Die Aufmerksamkeit für ihr Schicksal ging zuletzt zurück. Die Welt blickte auf den Iran, das Atomprogramm und das Verhalten von US-Präsident Donald Trump. Trotzdem haben sie gerade jetzt Hoffnung, sagen Berman und andere Angehörige. Denn die Hamas ist geschwächt, ebenso wie der Iran und die Hisbollah. Dadurch ergebe sich die Möglichkeit, einen Deal zu erreichen. „Deutschland ist eines der mächtigsten Länder Europas und der Welt“, sagt Berman. Die neue Bundesregierung solle ihr Gewicht nutzen, um einen Deal voranzutreiben, fordert er. „The time for action is now.“ Jetzt ist die Zeit zu handeln.

So oder so ähnlich haben die Angehörigen das auch dem deutschen Bundeskanzler mitgeteilt. Am Montag haben sie Friedrich Merz zum Gespräch getroffen. Den Kanzler haben sie zugewandt erlebt. „Wir haben das Gefühl, dass die deutsche Regierung erkannt hat, dass die Zeit ausläuft“, sagt Liran Berman.

Doch aus Regierungskreisen hört man immer wieder, die Bundesrepublik differenziere nicht zwischen deutschen und nicht-deutschen Geiseln. Es gehe darum, Menschen zu befreien, unabhängig ihrer Nationalität. Die Angehörigen halten das zwar für „nobel“. Trotzdem erhoffen sie sich mehr. Als Beispiel nennen sie immer wieder Donald Trump. Die USA hatte sich für die Befreiung von Edan Alexander eingesetzt, einen 21-jährigen US-Israeli.

Trump empfing am Mittwoch erneut den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Zwar hatte der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Netanjahu wegen dessen brutaler Kriegsführung erlassen. Trump aber schert das nicht. Es ist bereits der dritte US-Besuch Netanjahus seit Jahresbeginn. Auch eine Delegation aus Katar soll bei dem Treffen dabei gewesen sein. Katar agiert als Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Das ließ Zuversicht aufkommen. „Wir hoffen, dass wir bis zum Ende der Woche eine Vereinbarung haben werden, die eine 60-tägige Waffenruhe bringt“, sagte Steve Witkoff, der amerikanische Sondergesandte für den Nahen Osten. Ein Deal würde demnach die Übergabe von zehn lebenden und neun toten Geiseln bedeuten.

Darauf hofft auch Yuval Biton. Sein Neffe Tamir wurde nach dem 7. Oktober von der Hamas ermordet. Seine Leiche befindet sich noch immer im Gazastreifen. Die Toten zurückzuholen ist für die Angehörigen ebenso bedeutend wie die Lebenden. Tamir hatte eine Frau und zwei Kinder. Am 7. Oktober hatte er versucht, seinen Kibbuz gegen die eindringenden Terroristen zu verteidigen. Yuval Biton kennt die Hamas gut. Er war Zahnarzt in dem israelischen Gefängnis, in dem 2004 auch Yahya Sinwar einsaß, Hamas-Chef und wohl der Hauptverantwortliche des 7. Oktober einsaß. Biton rettete Sinwar damals das Leben im Gefängnis, als der einen Hirnabszess gehabt habe. „Dem Mann, der für den Tod meines Neffen verantwortlich ist“, sagt er. Er wolle keine Rache. Aber man müsse verstehen, was die Ziele der Hamas seien: „Sie wollen Juden eliminieren“, sagt er. Frieden könne es deshalb erst geben, wenn die Hamas alle Geißeln freilasse.