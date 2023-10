"Geschockt von der Nachricht": Von Hamas entführte Shani Louk ist tot

Die Deutsch-Israelin Shani Louk wurde nur 23 Jahre alt. Israels Staatspräsident Herzog nennt ihre Mörder „barbarische, sadistische Tiere.“ Die Hamas hält noch mindestens 239 Menschen gefangen.

Mehr als drei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben die Angehörigen einer deutschen Geisel jetzt traurige Gewissheit. „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist“, sagte die Mutter Ricarda Louk der Nachrichtenagentur dpa. Die 23-jährige Deutsch-Israelin Shani Louk war eine der Geiseln, die die Hamas nach dem Massaker bei einem Musikfestival unweit des Gazastreifens entführt hatte. Ihre Mutter, die als junge Frau zum Judentum konvertiert und nach Israel ausgewandert ist, geht davon aus, dass sie bereits seit dem Tag des Überfalls, dem 7. Oktober, tot ist.

Noch am Tag der Entführung hatte die Hamas ein Video veröffentlicht, das Shani Louk in Gaza reglos auf der Ladefläche eines Pick–ups liegend zeigt. Wie es den anderen Geiseln geht, ist nach wie vor unklar. „Wir wissen überhaupt nichts“, betonte Maya Roman gegenüber unserer Redaktion. Sie spricht im Namen der Angehörigen aller Geiseln mit deutschem Pass und sorgt sich vor allem um ihre Cousine Yarden, die nach einem missglückten Fluchtversuch ebenfalls verschleppt wurde: „Wir sind alle noch geschockt von der Nachricht von Shanis Tod.“

Von Hamas entführte Deutsche Shani Louk offenbar seit dem 7. Oktober tot

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, der Mord zeige „die ganze Barbarei, die hinter diesem Angriff der Hamas steckt“. Hier sei ein Mensch auf brutale Weise ermordet worden, „Das zeigt, welch Geistes Kind diese Täter sind. Das ist etwas, das wir als Menschen nur verachten können.“ Deshalb müssten die von der EU als Terrororganisation eingestuften Islamisten zur Rechenschaft gezogen werden. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen.

Insgesamt befinden sich nach Angaben der israelischen Armee mindestens 239 Menschen in der Gewalt der Hamas, darunter mehrere mit deutschem Pass. Wie viele genau, ist unklar. Die Angaben schwanken zwischen acht und 14. Deutschlands Botschafter in Israel, der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert, spricht von einer „niedrigen zweistelligen Zahl.“

Bundeskanzler Scholz: "Das zeigt, welch Geistes Kind diese Täter sind"

Die Bundesregierung versuche, über alle Wege Nachrichten an die Hamas zu bringen, die die Geiseln offenbar als eine Art Versicherung betrachte. „Bisher ist der Erfolg nicht groß“, sagte Seibert dem Fernsehsender n-tv. „Es ist aber auch nicht besonders hilfreich, wenn man darüber in der Öffentlichkeit viel redet.“ Freigelassen hat die Hamas bisher lediglich vier Geiseln – zunächst eine Mutter und ihre Tochter aus den USA sowie wenige Tage später zwei Israelinnen. Insgesamt sollen Bürger aus 25 Staaten unter den Geiseln sein.

Das Auswärtige Amt bestätigte lediglich den Tod einer weiteren Person mit deutscher Staatsangehörigkeit, wollte sich aber zum konkreten Fall von Shani Louk nicht äußern. Unter den über 1400 Toten auf israelischer Seite befindet sich nach Angaben des Außenministeriums eine einstellige Zahl an deutschen Opfern, die meisten Nachfahren von Juden, die vor dem Nazi-Terror ins heutige Israel geflohen waren, oder Deutsche, die mit Israelis verheiratet sind.

Israels Staatspräsident Herzog spricht von Enthauptung Shani Louks

Die Familie von Shani Louk war lange davon ausgegangen, dass die junge Frau zwar schwer verletzt, aber noch am Leben sei. Am Montag bestätigten die israelischen Behörden dann allerdings ihren Tod. Sie sei entführt und gefoltert worden und habe unvorstellbare Schrecken erlebt, betonte das Außenministerium auf der Internet-Plattform X. Staatspräsident Isaac Herzog sagte: „Man hat ihr einfach den Kopf abgehackt.“ In der Bild-Zeitung nannte er die Täter „barbarische, sadistische Tiere“ und sprach der Familie sein Beileid aus. Etwa 40 Leichen, die seit dem 7. Oktober gefunden wurden, sind nach israelischen Angaben noch immer nicht identifiziert, so grausam sind sie teilweise zugerichtet. (mit dpa)