Israel rettet zwei Geiseln – nimmt aber viele tote Palästinenser in Kauf

Israel feiert eine seltene Erfolgsmeldung im blutigen Gaza-Krieg. Bei dem Einsatz zur Befreiung zweier Geiseln in Rafah gibt es aber viele Tote auf der palästinensischen Seite.

Hier im zweiten Stock eines Hauses im Zentrum Rafahs sollen sie sein, tief im Süden des Gazastreifens. Operation "Goldene Hand" hat die israelische Armee ihren Einsatz getauft. Am frühen Montagmorgen, um 1.49 Uhr, begann er. Spezialkräfte der israelischen Armee, der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet sprengten die Eingangstür des Hauses, lieferten sich heftige Feuergefechte mit Terroristen. Hier hielten Terroristen der Hamas zwei der israelischen Geiseln gefangen, Fernando Marman, 61, und Louis Har, 70. Soldaten geleiteten die beiden aus dem Gebäude bis zu einem Helikopter, der die Männer zum Sheba-Krankenhaus bei Tel Aviv flog. Ein von der Armee veröffentlichtes Video zeigt, wie Fernando Marman und Louis Har dort vor Freude weinenden Angehörigen in die Arme fallen.

Zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als vier Monaten ist es Israel gelungen, zivile Geiseln in einer dramatischen Rettungsaktion lebend aus der Gewalt der islamistischen Hamas zu befreien. Die Aktion, die offenbar lange im Voraus geplant worden war, ist nicht nur eine frohe Botschaft für die israelische Gesellschaft, die das Schicksal der nun noch 134 verbliebenen Geiseln beschäftigt und aufwühlt. Sie ist auch ein Triumph für Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. „Fernando und Luis – Willkommen zurück zu Hause“, schrieb er am Montag auf der Plattform X. „Nur die Aufrechterhaltung des militärischen Drucks bis zum vollständigen Sieg wird zur Freilassung aller Geiseln führen“ – eine Botschaft, die er seit Monaten fast täglich wiederholt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Debatte über Einsatz in Rafah

Manche Kommentatoren in Israel sehen die Operation zudem als weiteren Beweis dafür, dass Israels Armee ihre geplante Offensive auf die Stadt Rafah im Süden Gazas beginnen müsse. Jonathan Conricus, ein früherer Sprecher der israelischen Armee (IDF), schrieb auf X: „Wenn Israel weitere Gründe bräuchte, die Hamas zu erledigen und die Geiseln zurückzuholen, hier sind zwei.“ Damit spielt Conricus auf die Kritik an, die mehrere Regierungen, darunter auch die deutsche, an der geplanten Offensive geäußert hatten. In Rafah und der näheren Umgebung sollen sich über eine Million Zivilisten aufhalten. Die meisten von ihnen sind vor den Kämpfen in anderen Gebieten Gazas dorthin geflüchtet.

Netanjahu versicherte in einem Interview mit dem US-Sender ABC-News, die Armee werde einen sicheren Fluchtkorridor für Zivilisten einrichten. Wer jedoch eine Offensive in Rafah ablehne, der sage zu Israel: „Verliert den Krieg, lasst die Hamas da.“

Rafah ist für die Hamas von großer Bedeutung

Auch der Militärexperte und –historiker Danny Orbach von der Hebräischen Universität in Jerusalem hält die Offensive für zwingend, wenn Israel sein Kriegsziel – die Entmachtung der Hamas in Gaza – erreichen will: „Israel kann der Hamas kein Gebiet in Gaza überlassen, erst recht nicht an der ägyptischen Grenze, wo sie Waffen nach Gaza schmuggeln kann.“ Doch auch er meint: „Eine humanitäre Katastrophe ist unvermeidlich, wenn man eine Militäroperation in einem so eng besiedelten Gebiet durchführt. Diese Menschen müssen evakuiert werden, Israel hat keine andere Wahl. Und wenn das geschieht, dann glaube ich, dass der internationale Widerstand gegen eine solche Operation erheblich aufweichen wird.“

Lesen Sie dazu auch

Die Hamas wiederum droht, im Falle einer Rafah-Offensive die seit Wochen laufenden Verhandlungen über ein zweites Abkommen zur Freilassung von Geiseln abzubrechen. Der Militärexperte Danny Orbach sieht darin jedoch ein ermutigendes Zeichen. „Die Hamas steht unter Druck“, sagt er. „Das bedeutet, dass wir das Richtige tun.“

Geiseln bekamen tagelang nichts zu essen

Unterdessen wurden erste Details über den Zustand der Geretteten öffentlich. Der Schwiegersohn eines der Befreiten sagte israelischen Medien, die Familie habe die Mitteilung in der Nacht bekommen und die vier erwachsenen Kinder seien direkt ins Krankenhaus gefahren. Trotz der mehr als viermonatigen Geiselhaft sei der 70-Jährige in vergleichsweise gutem Zustand, er sehe nur etwas dünn und blass aus. "Er ist etwas schockiert von dem ganzen Trubel", sagte der Schwiegersohn dem israelischen Sender Kan. Die Nachrichtenseite ynet berichtete unter Berufung auf Familienmitglieder, die beiden Männer hätten während der Zeit in Geiselhaft einen großen Teil ihres Körpergewichts verloren. Den Angaben zufolge hungerten sie oft tagelang.

Es sind die ersten zivilen Geiseln, deren Befreiung seit Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als vier Monaten gelungen ist. Ende Oktober hatten israelische Spezialkräfte bereits eine Soldatin aus der Gewalt der Hamas befreit. Eine andere Geisel war nach Militärangaben im Dezember bei einem gescheiterten Befreiungsversuch getötet worden. Bei einem anderen Vorfall hatten israelische Soldaten versehentlich drei Geiseln erschossen. Derzeit befinden sich noch 134 Menschen in ihrer Gewalt, von denen aber nach israelischen Angaben rund 30 Geiseln nicht mehr am Leben sein dürften. (mit dpa)