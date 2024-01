Krieg in Nahost

Israelischer Politiker bekräftigt: Gaza niederbrennen

Am Donnerstag beginnt in Den Haag die Anhörung der Völkermord-Klage Südafrikas. Der rechte Knesset-Abgeordnete Nissim Vaturi sorgt am Tag davor mit seinen Forderungen für Aufsehen.

Einen Tag vor einer Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zum Gaza-Krieg und zu Völkermord-Vorwürfen gegen Israel hat ein israelischer Politiker erneut gefordert, Gaza niederzubrennen. Der rechte Knesset-Abgeordnete von der Regierungspartei Likud, Nissim Vaturi, verteidigte am Morgen im Gespräch mit dem Radiosender Kol Barama seinen inzwischen gelöschten Beitrag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Vor knapp anderthalb Monaten schrieb Vaturi: "Gaza jetzt niederbrennen und nicht weniger!" In dem Radio-Interview sagte Vaturi, dass er seinen X-Post, den er im November geschrieben hatte, nicht bereue und zu seinen Worten stehe. "Ich sagte "Gaza niederbrennen". Niederbrennen, was heißt das? Hineingehen und sie zerreißen." Vaturi bezog sich auf das Massaker der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober, bei dem in Israel 1200 Menschen getötet wurden. "Sie sind gekommen und haben uns verbrannt, unsere Kinder," sagte er. Vaturis: Keine Zivilisten mehr in Kampfgebieten In den Kampfgebieten im abgeriegelten Küstenstreifen befinden sich nach Vaturis Darstellung keine Zivilisten mehr. Diese seien evakuiert worden. Es gebe zwar noch 100.000 Menschen dort, aber er glaube nicht, dass es dort jetzt noch Unschuldige gebe. Vaturi ist auch ein stellvertretender Sprecher des Parlaments. Seine Äußerungen sorgten für Furore. In sozialen Medien reagierten viele Nutzer auf das Radio-Interview. Vor allem der Zeitpunkt seiner Worte löste Empörung aus. Am Donnerstag beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung in der Klage Südafrikas gegen Israel. Südafrikas Regierung wirft Israel vor, einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu begehen. (dpa)

