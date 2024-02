Leben in Tel Aviv: Für sie ist der Krieg nur 62 Kilometer entfernt

Gisela Dachs ist Professorin an der Hebräischen Universität in Israel. Wie erlebt Sie den Alltag in Tel Aviv?

Um zu verstehen, was der 7. Oktober mit Israel gemacht hat, muss man bei einem Raketenalarm nur durch die Straßen von Tel Aviv laufen. Früher hätten die Menschen dort die Haustüren offen gelassen, damit Passanten sich in die Gebäude flüchten können, erzählt Gisela Dachs, die als Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrt und in Tel Aviv lebt. „Heute sind die Türen zu.“ Die Massaker vom 7. Oktober haben den Israelis gezeigt, wie schnell auch ein Terrorist vor ihrer Tür stehen kann.

Der Krieg ist nur 45 Autominuten von Tel Aviv entfernt

Wie nah der Krieg auch in Tel Aviv ist, zeigt Gisela Dachs bei einer Veranstaltung des Zentralrats der Juden in Frankfurt mithilfe ihres Mobiltelefons. Vor Kurzem ist die Kommunikationswissenschaftlerin an die Grenze zu Gaza gefahren, um einen der Terrortunnel zu besichtigen, die die Hamas gegraben hat. Nur 62 Kilometer hat ihre Navigationsapp ihr für den Weg angezeigt. „Das sind gerade mal 45 Minuten Fahrzeit.“ 45 Minuten zwischen einer quirligen Metropole, in der die Bars und Clubs allmählich wieder öffnen, und einem Krieg, der in fast jede Familie in Israel reicht. Unter den Geiseln der Hamas sind auch eine Studentin ihrer Universität und der Sohn eines Kollegen von Gisela Dachs. Und die Sorge um sie wächst. Am 10. März beginnt der Fastenmonat Ramadan, in dem das muslimische Leben stark eingeschränkt ist. „Das ist die Deadline für einen Geiseldeal.“

Seit dem 7. Oktober sei Israel ein anderes Land, sagt die 60-Jährige, die aus der Oberpfalz stammt, lange als Korrespondentin für die Wochenzeitung Die Zeit aus Israel berichtet hat und heute am Zentrum für Deutschlandstudien ihrer Universität unterrichtet. Was sich alles verändert hat, beschreibt sie an kleinen, aber umso anschaulicheren Beispielen. In vielen Supermärkten etwa gebe es keinen türkischen Kaffee mehr – weil der türkische Präsident Recep Tayipp Erdogan immer wieder Partei für die Hamas ergreift, wird der türkische Kaffee einfach in griechischen Kaffee umetikettiert.

In Touristen-Hotels leben Menschen aus den zerstörten Kibbuzim

In den Hotels, die sonst Touristen oder Geschäftsreisende beherbergen, leben jetzt die Menschen aus den zerstörten Kibbuzim entlang der Grenze zu Gaza, nicht wissend, ob sie jemals wieder zurück in ihre Dörfer können oder ob sie das überhaupt wollen. Im Fernsehen blenden viele Sender heute am rechten Rand des laufenden Bildes Listen mit den Orten ein, auf die die Hamas gerade Raketen abfeuert – und für Wohnungen mit Schutzräumen werden inzwischen deutlich höhere Preise aufgerufen als noch vor einem halben Jahr.

Gisela Dachs ist Professorin an der Hebräischen Universität in Israel. Foto: Christoph Klemp

Wenn zwei Israelis sich träfen, fragten sie einander nicht mehr, wie es dem jeweils anderen denn gehe, berichtet Gisela Dachs. „Was soll man darauf denn auch antworten?“ Der schwarze Sabbat, wie der 7. Oktober inzwischen in Israel genannt wird: „Er dauert noch an.“ Auch ihr Alltag an der renommierten Hochschule ist alles andere als alltäglich. Das Wintersemester hat erst mit zwei Monaten Verspätung begonnen, etwa ein Fünftel der Studenten wurde zum Wehrdienst eingezogen und eine Reise nach Brüssel, die sie mit ihren Studenten geplant hatte, kurzfristig wieder abgesagt: Die Gefahr, im Ausland Opfer eines antisemitischen Angriffes zu werden, ist für viele Israelis keine theoretische mehr, sondern eine sehr reale.

Die Hisbollah hat noch viel gefährlichere Waffen als die Hamas

Auch das vermeintlich sichere Tel Aviv wird immer wieder durch Alarme aufgeschreckt. Bei Angriffen aus dem Süden, also von der Hamas, könne sie sich inzwischen aber umdrehen und ruhig weiterschlafen, erzählt Gisela Dachs. „Meine große Angst sind die Raketen aus dem Norden.“ Im Libanon sitzt die Hisbollah mit einem Arsenal an Waffen, das nicht nur um ein Mehrfaches größer ist als das der Hamas, sondern auch ungleich weiter reicht. Damit kann die Hisbollah nahezu jeden Ort in Israel treffen.

Vor Kurzem ist Gisela Dachs ein Stück in den Norden des Landes gefahren, zu einer Freundin in die Hafenstadt Haifa – und hat ihrer Familie damit einen gehörigen Schrecken eingejagt. Viele Israelis benutzen eine auf Satellitenkommunikation gestützte App, die ihnen anzeigt, wo sich welches Familienmitglied gerade befindet. Dieses System allerdings funktioniert im Moment nicht wirklich zuverlässig, und so zeigte es der Familie von Gisela Dachs nicht Haifa als Aufenthaltsort an, sondern den Libanon – als hätte die Hisbollah sie gerade dorthin entführt.

Nichts ist in Israel mehr wie es einmal war. Am Eingang zu dem Terrortunnel ist Gisela Dachs mit dem Soldaten einer Eliteeinheit ins Gespräch gekommen. Als sie ihn fragte, was er denn bisher gemacht habe, entgegnete er nur kurz: „Eigentlich bin ich Buchhalter.“