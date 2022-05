Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Deutschlands Staatsoberhaupt durfte nicht, Deutschlands Kanzler will nicht – aber Deutschlands Bundestagspräsidentin könnte nun in die Ukraine reisen. Bärbel Bas ( SPD) verspürt nach eigenen Angaben den Wunsch, auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk in die Ukraine zu fahren. Dort wolle sie aller Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken und politische Gespräche führen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Die Frage, welche deutschen Politiker sich (nicht) in der Ukraine blicken lassen, sorgte zuletzt immer wieder für Diskussionen. Am Montag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, er wolle keine Reise unternehmen, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht in dem osteuropäischen Land willkommen geheißen wurde. Bas wäre seit Kriegsbeginn die ranghöchste Besucherin aus Deutschland. Sie hat nach Bundespräsident Steinmeier das zweithöchste Amt im Staat inne.

Alles ein bisschen zu kompliziert? Die politische Posse ums (Nicht-)Besuchen können Sie hier noch einmal in Form eines Meinungsbeitrags nachlesen. Und die aktuellen Nachrichten rund um eine mögliche Reise der Bundestagspräsidentin sowie ein heute geführtes Telefonat zwischen Steinmeier und Selenskyj erfahren Sie hier.

Der Tag: Anders als in Deutschland geht es in der Ukraine nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um Leben und Tod. Nach dem Beschuss mehrerer ukrainischer Städte im Donbass soll es viele Tote und Verletzte in der Zivilbevölkerung geben. Das melden örtliche Behörden. Außerdem soll die russische Armee in der Exklave Kaliningrad (zwischen Polen und Litauen an der Ostsee) Angriffe mit einem atomwaffenfähigen Raketensystem simuliert haben.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Wie aktiv nehmen die USA bereits am Krieg in der Ukraine teil? Einem Bericht der New York Times zufolge ist der Beitrag aus den Vereinigten Staaten enorm. Demnach soll sich die ukrainische Armee bei ihren erfolgreichen Angriffen auf russische Generäle teilweise auf US-Informationen gestürzt haben. Die Zeitung beruft sich auf Angaben ranghoher US-Militärs. Seit Beginn des Krieges hat die ukrainische Armee nach eigener Aussage gezielt zwölf russische Generäle getötet. Den Original-Artikel der New York Times können Sie hier lesen.

Die Region: In mehreren bayerischen Städten gehen am kommenden Montag Menschen auf die Straße, um – zumindest offiziell – den Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland 1945 zu feiern. Was es darüber zu wissen gibt, erfahren Sie hier.

