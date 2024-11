12-Jähriger soll 13-Jährigen mit Messer verletzt haben

Auf dem Weg zur Schule soll ein 12-Jähriger einen 13 Jahre alten Mitschüler in Wetzlar mit einem Messer am Bein verletzt haben. Der 13-Jährige erlitt eine etwa drei Zentimeter tiefe Wunde am Bein und wurde im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Jungen seien am Donnerstagmorgen gemeinsam mit zwei weiteren Schülern auf dem Weg zur Schule gewesen, hieß es. Der 12-Jährige soll ein Messer mit einer vier Zentimeter langen Klinge verwendet haben. Die Polizei nahm ihn fest. Er wurde in Anwesenheit seiner Mutter von den Beamten befragt.

Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind laut Polizei bislang noch unklar. Die Arbeitsgruppe Gewalttäter an Schulen der Kriminalpolizei in Wetzlar ermittelt. Kinder unter 14 Jahren gelten in Deutschland rechtlich nicht als strafmündig.