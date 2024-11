23-Jähriger in der Oberpfalz weiter auf der Flucht

Die Polizei sucht in der Oberpfalz weiter nach einem Mann, der seine Familie bedroht haben und in einen Wald geflohen sein soll. Der 23-Jährige aus Lohberg (Landkreis Cham) war nach einem Streit am Donnerstag in einen nahen Wald geflüchtet, teilte die Polizei mit. Beamte fanden eine Axt, die der Mann bei sich geführt haben soll.

Die Polizei geht davon aus, dass der 23-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand ist. Er solle deshalb nicht angesprochen werden. Wer auf den Mann treffe, solle den Notruf 110 wählen. Streifen sind auf der Suche nach dem 23-Jährigen.