25-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er in einer Asylunterkunft mit einem Messer auf einen anderen Mann losgegangen sein soll. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Nach ersten Erkenntnissen sei dem Angriff am Freitagabend ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Der 25-Jährige habe den anderen Mann daraufhin festgehalten und am Hals mit einem Messer bedroht. Nachdem der 43-Jährige dies laut Polizei zunächst abgewehrt hatte, soll der Tatverdächtige ihm Stichverletzungen an Armen und Beinen zugefügt haben und geflüchtet sein.

Er sei jedoch in die Unterkunft zurückgekehrt und von den Beamten festgenommen worden. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Haftrichter erließ am Samstag einen Haftbefehl und der 25-Jährigen wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Umstände der Tat waren laut Polizei zunächst unklar und Gegenstand der Ermittlungen.