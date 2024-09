25-Jähriger wegen Falschgeldes in U-Haft

Weil er Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll, ist ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. In der Wohnung des Mannes im Landkreis Tuttlingen fanden Polizisten eine größere Menge Falschgeld und eine erlaubnispflichtige Waffe, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Dem mutmaßlichen Betrüger wird vorgeworfen, das Falschgeld in mindestens 20 Fällen im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Landkreis Tuttlingen genutzt zu haben.