38-Jährige in Offenbach schwer mit Messer verletzt

Eine 38 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Offenbach schwer mit einem Messer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, habe ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger nach einem verbalen Streit mutmaßlich mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Sie sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Der Streit sei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kennen sich Opfer und mutmaßlicher Täter gut, seien jedoch nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung. Der Tatverdächtige soll nach dem Angriff von einem Balkon im vierten Stock des Gebäudes gesprungen sein und verletzte sich dabei schwer. Seine Behandlung dauerte zunächst an. Der Tatverdächtige sei liegend vorgefunden und widerstandslos festgenommen worden. Das Tatmotiv war zunächst unklar.