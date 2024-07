62-Jähriger überführt Telefonbetrüger

Ein 62-Jähriger hat Telefonbetrüger in Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zusammen mit der Polizei überführt. Die Beamten nahmen zwei Verdächtige fest. Die Betrüger haben sich am Telefon als Polizisten ausgegeben, wie die Beamten mitteilten. Sie forderten den Mann auf - wegen mehrere Einbrüche in der Umgebung - seine Wertsachen in einem Kochtopf vor die Tür zu stellen.

Der 62-Jährige sei aber nicht auf den Betrugsversuch hereingefallen, so die Polizei. Stattdessen habe er den Notruf gewählt. Gemeinsam mit den Beamten stellte er den Betrügern eine Falle und ging zum Schein auf die Forderungen ein. Als zwei Männer dann das Grundstück in der Nacht zu Freitag betraten, schlug die «echte Polizei» zu.

Die Beamten nahmen einen 22-jährigen Mann direkt vor Ort fest. Ein 24-Jähriger konnte zunächst fliehen. Im Rahmen einer Fahndung fanden die Polizisten auch den zweiten Verdächtigen. Den beiden Männern wird Betrug vorgeworfen. Ein Haftrichter entscheidet nun, ob die zwei in Untersuchungshaft müssen.