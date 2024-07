77-Jähriger tot in Freiburg gefunden

Ein 77-Jähriger ist tot in einem Einfamilienhaus in Freiburg gefunden worden. Einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass ein oder mehrere Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in das Haus eingebrochen waren. Dabei seien der oder die Täter mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen auf den 77-jährigen Bewohner getroffen und hätten ihn tödlich verletzt.

Ein Angehöriger, der laut einem Sprecher der Polizei ebenfalls in dem Haus wohnt, aber zur Tatzeit nicht vor Ort war, habe den Mann am Sonntag gefunden. Die Ermittler richteten den Angaben nach am heutigen Tag eine Sonderkommission ein. Kriminaltechniker hätten sämtliche Spuren gesichert. Laut dem Sprecher wurde auch eine Obduktion angeordnet, ein Ergebnis lag aber zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen und Hintergründen dauern demnach an. Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen.