Angriff am Eisernen Steg - Mann verletzt Frau

Bei einem Angriff in Frankfurt am Eisernen Steg am Main ist eine Frau verletzt worden. Sie sei am Nachmittag auf der zur Innenstadt gelegenen Seite der Brücke von einem Mann mit einem Gegenstand attackiert worden, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, ist noch unklar.

Der Angreifer flüchtete zunächst, wurde dem Sprecher zufolge aber kurz darauf gefasst und festgenommen. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war noch unklar. Auch weitere Details zu dem Täter waren noch nicht bekannt.