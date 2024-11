Angriff mit Flasche – Streit über lauten Fernseher eskaliert

In einem Streit über einen zu lauten Fernseher soll ein 51-Jähriger zwei Männer in Balingen (Zollernalbkreis) mit einer Weinflasche angegriffen haben. Der Mann soll laut Polizei einem 27-Jährigen die Flache so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass diese zerbrach. Mit dem abgeschlagenen Flaschenhals habe er dann einen 26 Jahren alten Mann am Hals verletzt. Dieser soll sich dann wiederum mit Faustschlägen gewehrt haben.

Sanitäter brachten die Männer in ein Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung konnten sie die Klinik wieder verlassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Trotzdem hätten die Schnittverletzungen am Hals des 26-Jährigen tödlich sein können. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hechingen gegen den 51-Jährigen wegen des versuchten Totschlags. Ein Haftrichter ordnete am Dienstag Untersuchungshaft für den Mann an.

Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei betrunkenen Männern in einer Arbeiterunterkunft gekommen, hieß es. Nachbarn verständigten die Polizei.