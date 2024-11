Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Ein 43-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist in Rüsselsheim am Main vor der Polizei geflüchtet. Der Mann versuchte am späten Donnerstagabend, sich einer Geschwindigkeitskontrolle zu entziehen, nachdem er auf die Beamten aufmerksam wurde, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Die Einsatzkräfte hätten den Autofahrer jedoch gestoppt und kontrolliert. Danach sei die Fahrt für ihn beendet gewesen. Gegen den 43-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.