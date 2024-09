Autofahrer soll Mann mit Kennzeichen geschlagen haben

Ein Mann soll in Schwabhausen (Landkreis Dachau) absichtlich einen Radfahrer mit seinem Auto angefahren und mit einem Kennzeichen geschlagen haben – während seine zwei Kinder im Auto gesessen hätten. Gegen den polizeibekannten 44-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Bedrohung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntag sei er mit seinem Wagen an einem geparkten Auto vorbeigefahren, woraufhin der entgegenkommende Radfahrer ausgewichen sei. Der 38-Jährige beschwerte sich demnach bei ihm und fuhr weiter.

Daraufhin habe der 44-Jährige den Radfahrer mit seinem Auto verfolgt und sei ihm aufgefahren, hieß es weiter. Der ältere Mann soll anschließend mit dem beim Zusammenstoß abgefallenen vorderen Kennzeichen mehrmals den gestürzten Radfahrer geschlagen haben. Als der 38-Jährige zu Fuß flüchten wollte, habe der 44-Jährige ihn verfolgt, bedroht und zurück an den Tatort gezerrt. Eine Zeugin verständigte schließlich die Polizei.

Ein Rettungswagen habe den leicht verletzten 38-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige musste den Angaben zufolge den Führerschein abgeben und sich Blut abnehmen lassen. Ein Atemalkoholtest fiel laut einem Polizeisprecher negativ aus.