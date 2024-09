Autos in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus

Nachdem mehrere geparkte Autos in der Ludwigsvorstadt in München in der Nacht zum Montag durch ein Feuer beschädigt worden sind, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Eine Frau sei in der Nacht durch lautes Knallen geweckte worden und habe beim Blick aus dem Fenster dann mehrere brennende Autos gesehen. Sie habe daraufhin den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannten zwei Autos bereits in vollem Umfang. Zwei weitere Autos unmittelbar daneben wurden durch die Hitze beschädigt. Verletzte gab es nicht.