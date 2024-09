Diebe stehlen Kühlfleisch im Wert von Tausenden Euro

Unbekannte Diebe haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Fleisch im Wert von Tausenden Euro aus einem Betrieb im Kreis Konstanz gestohlen. Sie brachen laut Polizei über ein Fenster gewaltsam in die Räume der Fleischerei ein. Anschließend erbeuteten sie aus dem Kühlraum Fleisch. Mit einem Hubwagen sollen sie das Fleisch in ein weißes Fahrzeug des Unternehmens geladen haben und damit geflüchtet sein. Am frühen Morgen fanden Beamte das leere Fahrzeug in Gottmadingen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 25.000 bis 30.000 Euro.

