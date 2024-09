Diebe stehlen Schlüssel aus Hotelzimmer mit schlafendem Gast

Einbrecher sind in ein Hotelzimmer mit einem schlafenden Gast in Stuttgart eingebrochen, haben einen Fahrzeugschlüssel entwendet und sind mit dem Auto aus der Tiefgarage geflüchtet. Das Zimmer war nach Angaben der Polizei nicht verschlossen. Das Auto des Gastes hatte demnach einen Wert von rund 45.000 Euro. Zudem versuchten die Einbrecher am Freitag in dem Hotel, einen Wandtresor aufzubrechen und entwenden aus Schränken in der Küche Bargeld mit einem dreistelligen Betrag.

Zeitgleich brachen Unbekannte laut Polizei in eine benachbarte Gaststätte des Hotels ein und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.