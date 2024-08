Drei Kinder bei Brand in England gestorben - Mordverdacht

Bei einer mutmaßlichen Brandstiftung in England sind drei Kinder und eine 29-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Polizei nahm einen 39-jährigen Mann wegen Mordverdachts fest. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen hätten ergeben, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei, sagte Detective Chief Inspector Stacey Atkinson.

Die Behörde geht von häuslicher Gewalt als Tatmotiv aus. «Wir bitten jeden, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Gegend aufgehalten hat oder über Aufnahmen von Videoüberwachungs- oder Türkameras verfügt, sich zu melden», sagte Atkinson.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu dem Haus in der nordenglischen Stadt Bradford gerufen. «Tragischerweise wurde eine 29-jährige Frau am Brandort für tot erklärt», teilte die Polizei mit. «Drei Kinder – zwei Mädchen im Alter von neun und einem Jahr und ein fünfjähriger Junge – wurden ins Krankenhaus gebracht. Leider sind alle drei an den Verletzungen gestorben, die sie bei dem Brand erlitten hatten.»

