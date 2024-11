Drei Männer nach Diebstahl und Verfolgung in U-Haft

Mit Hilfe eines privaten Ortungsgerätes sind im Landkreis München mutmaßliche Diebe aufgespürt worden. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei Männer in Grünwald in ein Auto eingedrungen sein, teilte die Polizei mit. Der Wagen wurde dann in der Nacht zum Samstag an einem Baum gefunden: verunfallt, offen und leer. Am Wagen waren zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die richtigen waren im Innenraum. In der Nähe fanden die Ermittler dann einen unterkühlten 43-Jährigen im Schnee liegen.

Der Besitzer des Autos wurde kontaktiert, wie es hieß. Er habe dann bemerkt, dass sein Geldbeutel mitsamt eines Ortungsgerätes darin fehlen. Die Fahndung am Samstagmorgen führte die Beamten zu einem Auto an einer Tankstelle in Erding. Die beiden Insassen versuchten der Kontrolle zu entkommen und lieferten sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

In einer Sackgasse und mehrere Kilometer weiter wurden die beiden 40 und 47 Jahre alten Männer dann festgenommen. Sie und der 43-Jährige wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ. Es wird ermittelt.