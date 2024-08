Durchsuchung in Groß-Gerau: Polizei findet Waffen und Drogen

Bei Durchsuchungen in Südhessen und in Unterfranken haben Ermittler am Dienstag unter anderem Waffen sowie kiloweise Drogen sichergestellt und einen 36-Jährigen festgenommen. Der Mann soll illegal mit Waffen, Kriegswaffen und Betäubungsmitteln gehandelt haben und mit kinderpornografischen Inhalten umgegangen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Außerdem steht er im Verdacht, Schmuggel- oder Waffenverstecke in Autos eingebaut zu haben.

Gegen den Mann bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl: Er sitzt nun in einem Gefängnis. In seiner Privatwerkstatt in Groß-Gerau fanden die Polizisten mehrere Kilogramm Drogen, darunter Amphetamin und Crystal Meth, sowie unter anderem einen schussbereiten Revolver, Munition und mehrere Schulterstützen für Schusswaffen. Auch ein mutmaßliches Schmuggelauto stellten die Ermittler sicher.

Neben dem 36-Jährigen stießen die Einsatzkräfte auch auf vier weitere Verdächtige, die an den Taten beteiligt gewesen sein sollen. Hinweise hatten im Vorfeld Auswertungen von Kryptohandydaten geliefert. Neben Groß-Gerau fanden auch in Darmstadt, Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und im bayerischen Alzenau Durchsuchungen statt.