Einbruch bei Juwelier - Täter erbeuten hochwertigen Schmuck

Einbrecher haben Schmuck im Wert von über 100.000 Euro aus einem Juweliergeschäft in Regensburg gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die bislang unbekannten Täter in der Nacht gewaltsam in den Laden in einem Einkaufszentrum ein. Dann seien sie mit hochwertigen Schmuckstücken geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hätte Spuren am Tatort gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.